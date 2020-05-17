МГУ перенёс сроки военных сборов из-за пандемии COVID-19

https://static.news.ru/photo/ed0672d2-9838-11ea-a8f3-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пресс-служба МГУ сообщила о переносе военных сборов для студентов в 2020 году. Причиной стала пандемия коронавируса.
Новая дата обсуждается с Минобороны России.
Новые сроки сборов в настоящий момент согласовываются и будут утверждены Минобороны России. Информация обо всех изменениях оперативно сообщается руководителям структурных подразделений МГУ и обучающимся, — цитирует сообщение ТАСС.
На сегодняшний день в стране выявлено 281 752 случая коронавирусной инфекции. От заболевания выздоровели 67 373 пациента, скончался 2631 человек.
Как ранее писал NEWS.ru, финальные этапы школьных олимпиад в МГУ перенесли из-за коронавируса. Соответствующую информацию сообщили в пресс-службе.