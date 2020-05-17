МГУ перенёс сроки военных сборов из-за пандемии COVID-19

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Наличие в организме антител к коронавирусной инфекции позволит понять, нужна человеку вакцина от неё или нет.

Как сообщил замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов, концентрация (титр) антител у пациента позволит спланировать осенью вакцинацию против COVID-19. Если у тебя высокий титр антител,...