Общество

МГУ перенёс сроки военных сборов из-за пандемии COVID-19

15:04, 17 мая 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-служба МГУ сообщила о переносе военных сборов для студентов в 2020 году. Причиной стала пандемия коронавируса.

Новая дата обсуждается с Минобороны России.

Новые сроки сборов в настоящий момент согласовываются и будут утверждены Минобороны России. Информация обо всех изменениях оперативно сообщается руководителям структурных подразделений МГУ и обучающимся, — цитирует сообщение ТАСС.

На сегодняшний день в стране выявлено 281 752 случая коронавирусной инфекции. От заболевания выздоровели 67 373 пациента, скончался 2631 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, финальные этапы школьных олимпиад в МГУ перенесли из-за коронавируса. Соответствующую информацию сообщили в пресс-службе.

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