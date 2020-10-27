Запретный градус: при каких болезнях москвичей могут не пустить в метро

Столичная подземка перестанет пускать пассажиров, если у них повышена температура тела. Измерять её планируют при помощи тепловизоров — прибор будет издавать звуковой сигнал, если она окажется 37,5 градуса и выше. Таким образом хотят предотвратить заражение других пассажиров ОРВИ, сезонным гриппом или коронавирусом. Однако в метро, вероятно, не смогут попасть и те москвичи, у которых жар наблюдается по другим причинам. В частности, речь идёт о людях с гастритом, артритом, обострением хронических зубных заболеваний или женщинах с климаксом. При каких недугах температура тела может превышать 37,5 градуса, выяснял NEWS.ru.

Гастрит, артрит и беременность

Жар — это защитная реакция организма, которая помогает иммунной системе бороться с вирусами, бактериями и воспалительными процессами. Субфебрильную температуру, которая держится на протяжении длительного времени в пределах от 37 до 38 градусов, человек иногда может даже не ощущать. Она сигнализирует о нарушениях в организме, однако это не всегда ОРВИ, заявила в разговоре с NEWS.ru терапевт Ольга Бурлакова.

Высокая температура тела может говорить о воспалении почек или мочевого пузыря, а также о гастрите, язвенном колите и болезни Крона. Кроме того, она появляется при онкологических заболеваниях и способна долго сохраняться после лучевой терапии.

Помимо этого, градусник способен показать отметку выше 37,5 при гипертиреозе — синдроме, обусловленном гиперфункцией щитовидной железы. Температура становится выше и при ревматоидном артрите — системном воспалительном заболевании соединительной ткани. Его особенно часто диагностируют у жителей крупных городов в возрасте старше 40 лет, пояснила Бурлакова.

Температура также нередко повышается у женщин в первый триместр беременности. Зачастую девушки даже сами не знают, что находятся в положении, и думают, что простудились. Такой симптом, помимо прочего, проявляется у женщин во время климакса, а также до и во время менструации — особенно, если она болезненная. Повышение температуры тела вызывают и хронические заболевания гинекологических органов. Сегодня они очень распространены даже среди подростков. Ольга Бурлакова терапевт и специалист по оздоровлению терапевт и специалист по оздоровлению

Если человек длительное время пребывает в стрессовом состоянии, у него также растёт температура. Так проявляется термоневроз — с ним россияне довольно часто сталкиваются во время пандемии.

Зубные недуги

Сергей Булкин/NEWS.ru

Жар у человека также может появляться из-за стоматологических проблем. В частности, речь идёт о периодонтите — инфекционно-воспалительном поражении связочного аппарата зуба. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил стоматолог Вячеслав Мун.

Повышенная температура тела у человека порой возникает при воспалительных заболеваниях дёсен (гингивит, пародонтит), а также после хирургического вмешательства — к примеру, удаления зуба. В таком случае она обычно поднимается к вечеру или на следующий день после процедуры, пояснил Мун.

Температура также может повышаться из-за осложнений, связанных с зубами, которые близко прилегают к гайморовой пазухе. Кроме того, этот симптом характерен при воспалении десны или фолликулы вокруг зуба мудрости. Как правило такой процесс происходит, когда он начинает прорезываться. Ухудшаться может и общее состояние здоровья. Объективно оценить проблему сможет только врач при осмотре полости рта. Вячеслав Мун стоматолог стоматолог

Законность под сомнением

Турникеты с установленными дистанционными тепловизорами на станции метро Спартак Алексей Майшев/РИА Новости

Между тем для того, чтобы запрет на вход в метро с повышенной температурой имел юридическую силу, необходимо будет вносить изменения в правила пользования метрополитеном или же издавать очередной указ или предписание. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила председатель коллегии адвокатов Ольга Сулим.

Пока что информация о запрете появилась только в СМИ. Поэтому будет вполне уместно, если пассажир подаст апелляцию к незаконности мер сотрудников метрополитена, которые не пустят его в подземку при повышенной температуре тела, поясняет адвокат.

Также стоит отметить, что представители перевозчика могут столкнуться с трудностями при контроле за температурой пассажиров. Всё дело в том, что тепловизор находится на расстоянии нескольких метров от людей и москвичи ходят мимо него толпой. Сработает ли устройство и насколько оно надёжно, пока не ясно, поясняет Сулим.

Более того, сотрудникам метрополитена придётся ловить человека до того, как он коснётся турникета проездным. Иначе придётся отдавать пассажиру деньги за поездку. А механизм возврата в таких случаях пока что не озвучивался. Ольга Сулим председатель коллегии адвокатов председатель коллегии адвокатов

В России выявили более 1,5 млн случаев заражения коронавирусом. За всё время от инфекции умерли свыше 26 тысяч человек, тогда как выздоровели примерно 1,1 млн.