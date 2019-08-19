https://static.news.ru/photo/738f5160-c284-11e9-bdf2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Toni Pfaffenbauer/imageBROKER.com/Global Look Press

На метеостанции имени Е.К. Федорова на острове Вайгач установили ограждение, которое будет препятствовать проникновению белых медведей на территорию учёных.

Волонтёры помогли установить забор длиной 400 метров и высотой 3 метра. Представитель пресс-службы WWF Дарья Буянова отметила, что только новое сооружение позволило метеорологам спокойно заниматься своей работой, так как раньше медведи наведывались на метеостанцию несколько раз в неделю, говорится на сайте фонда.

Ранее координатор проекта по сохранению видов Всемирного фонда дикой природы (WWF) Наталья Дронова прокомментировала список животных, запрещённых к частному содержанию в России. Представитель фонда не во всём согласна с документом, писал News.ru.