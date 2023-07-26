Метеоролог рассказала, как остаться максимально сухим под проливным дождем Метеоролог Позднякова: от осадков спасет набор из зонта, дождевика и резиновых сапог

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дождь редко идет под прямым углом, поэтому зонт не может полностью защитить своего обладателя от осадков, заявила главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Чем шире купол зонта, тем более сухой останется одежда.

Самое главное — купол зонта, чем он больше, тем лучше и с крепкими спицами. Когда сильный ливень, вы в любом случае промокнете, так как будете идти по лужам. Все равно бывает какой-то ветер, редко идет прямой дождь. Он все равно косой, он заливает под углом. Может первая половина тела останется сухой, а вторая половина — точно мокрая, — констатировала специалист.

Наиболее защищенным окажется тот, кто использует всю тройку защитных девайсов против осадков.

Можно брать собой и зонт, и дождевик. Последний защищает большую часть тела, кроме ног, а зонт защитит лицо, так как капюшон дождевика не защитит лицо. Ноги защитят только резиновые сапоги, больше ничего, — говорит Позднякова.

26 июля из-за ливневых дождей в Москве затопило два торговых центра. Крыши ТЦ «Вегас Кунцево» и «Румер» не справились со стихией. Также ливень затопил некоторые улицы в центре города.