Местные жители рассказали о колонии, в которую этапировали Навального

https://static.news.ru/photo/15b7094e-79c0-11eb-a4d7-96000091f725_660.jpg Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Исправительную колонию во Владимирской области, где будет отбывать наказание оппозиционер Алексей Навальный, местные жители назвали строгой с точки зрения контроля за соблюдением дисциплины.

ИК-2 находится в черте небольшого города Покров. В нескольких сотнях метров от неё расположены жилые частые дома. Из Москвы до учреждения по Горьковскому шоссе можно доехать за пару часов.

В колонии занимаются исправлением людей, которые в первый раз оказались в местах лишения свободы. В ИК строго следят за дисциплиной. Иметь сотовые телефоны запрещено, но заключённые могут звонить на волю при помощи таксофона, но не часто.

Сотрудники колонии требуют, чтобы заключённые строго соблюдали дисциплину и беспрекословно следовали уставу. В противном случае им грозят замечания, из-за которых человеку могут отказать в условно-досрочном освобождении, — рассказал РИА Новости один из местных жителей.

Не меньшей дисциплины работники Федеральной службы исполнения наказаний требуют от журналистов, приехавших увидеть исправительное учреждение. Они говорят, что колония является режимным объектом, поэтому фотографировать территорию можно только с расстояния 50 метров, а вышки просят не снимать.

Вход в небольшой посёлок, где расположена колония, также должен быть санкционирован, поэтому к самому зданию ИК не разрешается подходить с камерами. За шлагбаум допускаются машины сотрудников и спецтранспорт.

Ранее стало известно, что исправительная колония № 2 во Владимирской области, куда отвезли оппозиционера Алексея Навального, имеет низкий рейтинг в картографических сервисах «Яндекс.Карты» и Google Maps. Пользователи отмечают жестокость сотрудников учреждения. Отзывы, оставленные до появления информации об этапировании Навального, содержат фразы «островок фашизма», «помойка» и «настоящий гадюшник». Общий рейтинг колонии в сервисе составляет один балл из пяти.

Навальный был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. В результате московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше». Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания оппозиционера в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии.

17 февраля 2021 года адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила, что ЕСПЧ предписал Москве в качестве обеспечительной меры освободить оппозиционера из-под стражи. Она пояснила, что суд применил правило 39 регламента об обеспечительных мерах и они являются обязательными для исполнения. Применяются эти правила в случае, если заявителю грозит опасность. Как подчеркнула Михайлова, подобное решение «ЕСПЧ принял впервые и российские власти должны его исполнить», писал NEWS.ru.