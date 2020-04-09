Мэрия Омска назвала поправки в Конституцию защитой от новых эпидемий

https://static.news.ru/photo/c27a02d2-7b1d-11ea-99ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Не допустить распространение новых эпидемий в России можно, проголосовав за новые поправки в Конституцию. Видео, в котором содержится такое утверждение, обнародовала мэрия Омска.

Агитационный ролик появился на страницах горадминистрации в Instagram и «ВКонтакте».

В нём сказано, что Россия готова противостоять захлестнувшему весь мир коронавирусу. Однако, утверждают авторы, страна должна быть защищена от повторения ситуации. Однако медики должны получить всё необходимое.

Для этого им нужны новые больницы, современное медоборудование и научные исследования. Мы дадим им всё это. Жители России решат на голосовании, поддержать ли эту поправку [в Конституцию]. Тогда нам никакой вирус будет не страшен, — сказано в видео.

Авторы не уточняют, о какой именно поправке, гарантирующей строительство оборудованных больниц, идёт речь. В законопроекте об изменениях в главный закон страны ничего не сказано о строительстве больниц. Здравоохранение упоминается в нём несколько раз в контексте общедоступности и как социальная гарантия для всех граждан.

Ранее Совет Европы обратился в Венскую комиссию с просьбой об оценке проекта поправок в Конституцию России. Как писал NEWS.ru, Парламентская ассамблея попросила оценить те нововведения в основной закон, которые касаются реализации решений международных организаций.