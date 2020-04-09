Совет Европы попросил экспертов оценить поправки в Конституцию РФ

https://static.news.ru/photo/877c47ec-7b15-11ea-a696-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Европы обратился в Венскую комиссию с просьбой об оценке проекта поправок в Конституцию России. Об этом заявила генсек СЕ Мария Пейчинович-Бурич.

Она пояснила что Парламентская ассамблея попросила экспертов оценить те нововведения в основной закон РФ, которые касаются реализации решений со стороны международных организаций.

Генсек подчеркнула, что пандемия коронавируса не должна повлечь ослабление демократических основ, служащих базой для социальных и политических прав и свобод.

Любые ограничения должны чётко соответствовать законным целям защиты общественного благосостояния, что также применимо и к свободе волеизъявления, и к свободе создания общественных организаций, и к защите личной информации, — цитирует её «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что граждане России считают основными те поправки в Конституцию, которые касаются суверенитета страны. Кроме того, они назвали важными положения о защите истории и государственной целостности.