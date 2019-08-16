https://static.news.ru/photo/5bb8b63e-c140-11e9-9672-fa163e074e61_660.jpg Фото: se6/ZUMAPRESS.com

Мэр канадской столицы Джим Уотсон решил рассказать о своей сексуальной ориентации в публикации для местного издания.

По признанию чиновника, решение быть открытым геем далось ему непросто, так как он не знал, как это повлияет на его отношения с друзьями и политическими соратниками, но теперь он жалеет, что не сделал этого раньше.

Я — гей. Ну вот, я сказал это или, скорее, написал это. Чтобы озвучить эти два слова, мне потребовалось почти 40 лет. — пишет 58-летний Уотсон в Ottawa Citizen .

Как писал News.ru ранее, депутат Государственной думы Виталий Милонов назвал гей-пару, которая уехала из России с двумя усыновлёнными детьми, «психически больными извращенцами». Он потребовал объявить семью в международный розыск.