Мэр Москвы связал снятие ограничений с поведением горожан

https://static.news.ru/photo/8b575330-904a-11ea-9ba7-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Максим Мишин/пресс-служба мэра и правительства Москвы

Насколько скоро Москва выйдет из режима ограничений, будет зависеть от «дисциплины, аккуратности исполнения требований, которые предъявляются» к жителям со стороны властей. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он призвал горожан смотреть реальности и помнить об угрозе коронавируса.

Не хотелось это говорить, [однако следует] настраиваться на длительный период, связанный с распространением эпидемии, опасности заражения, заболевания, — сказал Собянин в эфире телеканала «России 24».

При этом он отметил, что Москва вряд ли сможет в ближайшее время вернуться к полноценной жизни.

Как писал NEWS.ru, градоначальник также сообщил, что в общественном транспорте с 12 мая будет введён масочный режим. Пассажиры будут обязаны надевать защитные маски и перчатки.