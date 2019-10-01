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Заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) им. Н. Н. Блохина Георгий Менткевич освобождён от должности исполняющего обязанности заведующего отделением. Об этом заявил руководитель медучреждения Иван Стилиди.

Он является заместителем директора, и совмещал эту должность с исполнением обязанностей заведующего отделением, — цитирует Стилиди ТАСС .

Он заявил, что также «за хамское поведение» вынес Менткевичу выговор.

Сообщается, что Менткевич был одним из инициаторов обращения с требованием отстранения нового директора детского НИИ и обеспечения прозрачности начисления зарплаты. 26 врачей НИИ детской онкологии и гематологии, входящего в структуру Онкоцентра имени Блохина, подготовили заявления об увольнении и записали видеообращение.

Врачи пожаловались, что дети получают лечение в «ужасных условиях», палаты центра переполнены, а строительство новых корпусов тянется уже 20 лет. По их словам, новое руководство медучреждения «терроризирует уже сложившийся коллектив», вынуждая увольняться неугодный персонал, писал News.ru.