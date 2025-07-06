Мексиканский рис: когда гарнир становится главным блюдом!

Знаете, что меня всегда удивляет в мексиканской кухне? Как из самых простых ингредиентов получаются такие яркие и насыщенные вкусы! Этот красный рис стал моим любимым открытием прошлого месяца.

Готовится он не сложнее обычного риса, но получается в разы ароматнее. Идеальный гарнир к мясу, курице или самостоятельное блюдо для легкого ужина. Попробуйте — не пожалеете!

Ингредиенты

Рис длиннозерный — 1 стакан

Куриный бульон — 2 стакана

Томатный соус — 150 мл

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Перец чили — 1/4 шт.

Тмин молотый — 1/2 ч. л.

Растительное масло — 3 ст. л.

Свежая зелень — для подачи

Сначала обжарьте рис на масле до золотистого цвета. Добавьте мелко нарезанные лук, чеснок и чили — обжаривайте ещё 5 минут. Влейте бульон с томатным соусом, добавьте тмин и соль.

Накройте крышкой и томите на медленном огне 20 минут. Перед подачей взрыхлите вилкой и посыпьте свежей зеленью. Получается ароматный, слегка острый рис с неповторимым мексиканским характером!

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