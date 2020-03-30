https://static.news.ru/photo/d48d4320-721d-11ea-8ada-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обратился к россиянам в связи с нерабочей неделей, объявленной из-за коронавируса. Он назвал ситуацию с пандемией COVID-2019 «крайне серьёзной».

Обращение политик разместил на своей странице в Instagram.

Сейчас кому-то может показаться, что происходящее — какая-то игра, кино наподобие такого голливудского триллера. Но это совсем не игра. Более полумиллиона человек в мире заболели, — отметил третий президент РФ.

Медведев поблагодарил врачей, которые оказывают помощь в условиях пандемии, и заверил соотечественников, что власти предпринимают все необходимые меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что действия американских властей позволили предотвратить большое число жертв коронавируса. По его словам, если бы Белый дом ничего не делал, то от COVID-19 погибли бы более двух миллионов американцев. Сегодня же прогнозируется смерть от инфекции от 100 до 200 тысяч человек, и это хороший результат.