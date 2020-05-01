Медведев предложил обсудить принятие нового Трудового кодекса

https://static.news.ru/photo/693809fc-8b9f-11ea-a8c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Председатель «Единой России», зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил подумать, стоит ли вносить изменения в Трудовой кодекс РФ или целесообразнее принять новый. Он указал, что в ТК РФ сохранился «ряд анахронизмов и рудиментов советского периода».

Нам нужно оценить такой вопрос: вот нам в принципе что нужно делать — изменения в Трудовой кодекс? Новую редакцию Трудового кодекса? Или новый Трудовой кодекс? — цитирует ТАСС Медведева.

Он считает этот вопрос не только юридическим, но и политическим, так как «такие решения могут вызвать очень разную реакцию». В ходе онлайн-совещания по вопросам совершенствования трудового законодательства Медведев предложил обсудить этот вопрос с однопартийцами в «Единой России», а также в Госдуме и правительстве.

Как писал NEWS.ru, Госдума приступит к разработке изменений в трудовое законодательство в связи с переходом значительной части сотрудников компаний на дистанционную работу из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев. По его словам, в Трудовом кодексе существует раздел о дистанционной работе, но он писался «для бабушек-надомниц». Исаев считает, что большинство работников, переведённых на дистанционный режим работы, могут продолжить так работать и после окончания действующих ограничений. Из-за этого необходимо внести изменения в трудовое законодательство.