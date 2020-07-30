Медорганизациям разрешат выдавать электронные справки

https://static.news.ru/photo/26b804a8-d283-11ea-bf7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Минздраве России подготовили проект приказа, согласно которому медицинские организации смогут выдавать электронные справки и заключения наряду с традиционными бумажными.

Выдача документов в электронной форме будет осуществляться с согласия и по запросу пациента или его законного представителя. При этом будет использоваться усиленная квалифицированная электронная подпись.

Приказ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее NEWS.ru писал, что большая часть россиян отказалась от предложения перейти на электронные трудовые книжки. За сохранение бумажной версии этого документа высказались 63% участников опроса ВЦИОМ. О намерении перейти на цифровой вариант трудовой книжки заявили только 29% респондентов.