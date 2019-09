https://static.news.ru/photo/f91ab9e6-df80-11e9-aeee-fa163e074e61_660.jpg Владимир Мединский Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Минкультуры России не разрабатывало список произведений, рекомендуемых к изучению по проекту «Культурный норматив», заявил глава ведомства Владимир Мединский. Таким образом он прокомментировал методические рекомендации, вызвавшие общественную дискуссию.

Мединский пояснил, что в СМИ попала часть соображений, озвученных экспертами Минкульта. Он подчеркнул, что опубликованный список не является темой для обсуждения.

Министр уточнил, что каждый школьник сам формирует свою сферу интересов, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что произведения известных зарубежных и отечественных музыкантов, художников, скульпторов, режиссёров включили в культурный норматив российских школьников в рамках стартовавшего в некоторых регионах страны пилотного проекта.

В список для старшеклассников вошли песни All you need is love группы The Beatles, Bohemian rhapsody — Queen, Smells like teen spirit — Nirvana, а также композиции Виктора Цоя, Владимира Высоцкого, Андрея Макаревича.