Минкультуры России не разрабатывало список произведений, рекомендуемых к изучению по проекту «Культурный норматив», заявил глава ведомства Владимир Мединский. Таким образом он прокомментировал методические рекомендации, вызвавшие общественную дискуссию.
Мединский пояснил, что в СМИ попала часть соображений, озвученных экспертами Минкульта. Он подчеркнул, что опубликованный список не является темой для обсуждения.
Министр уточнил, что каждый школьник сам формирует свою сферу интересов, передаёт
Ранее News.ru писал, что произведения известных зарубежных и отечественных музыкантов, художников, скульпторов, режиссёров включили в культурный норматив российских школьников в рамках стартовавшего в некоторых регионах страны пилотного проекта.
В список для старшеклассников вошли песни All you need is love группы The Beatles, Bohemian rhapsody — Queen, Smells like teen spirit — Nirvana, а также композиции Виктора Цоя, Владимира Высоцкого, Андрея Макаревича.