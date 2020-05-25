Мединский рассказал, как реагировать на попытки переписать историю

https://static.news.ru/photo/fffeb30c-9e9d-11ea-8f63-fa163e074e61_660.jpg Владимир Мединский Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский призвал молодых дипломатов МИД России и студентов Дипломатической академии отвечать правдой и фактами на попытки некоторых страны переписать историю.

Об этом он сказал во время онлайн-лекции «Война и мир в мае 1945». По его словам, преимущество российской позиции — отсутствие попыток что-либо выдумать.

Он обратил внимание молодых специалистов на то, что зачастую факты о Второй мировой войне, которые некоторые страны преподносят как некое откровение, были уже давно опубликованы, передаёт ТАСС.

Надо рассказывать правду, правду и ничего кроме правды. В чём преимущество нашей позиции — мы ничего не выдумываем, мы говорим только правду, мы её никогда не скрывали, — заявил Мединский.

Ранее NEWS.ru писал о том, что председатель Российского военно-исторического общества и бывший министр культуры Владимир Мединский предложил подучить историю журналистам немецкого телеканала MDR, выпустившим сюжет о послевоенной оккупации Восточной Германии войсками СССР.