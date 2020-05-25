Общество

Мединский рассказал, как реагировать на попытки переписать историю

18:12, 25 мая 2020
Владимир Мединский Владимир Мединский Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский призвал молодых дипломатов МИД России и студентов Дипломатической академии отвечать правдой и фактами на попытки некоторых страны переписать историю.

Об этом он сказал во время онлайн-лекции «Война и мир в мае 1945». По его словам, преимущество российской позиции — отсутствие попыток что-либо выдумать.

Он обратил внимание молодых специалистов на то, что зачастую факты о Второй мировой войне, которые некоторые страны преподносят как некое откровение, были уже давно опубликованы, передаёт ТАСС.

Надо рассказывать правду, правду и ничего кроме правды. В чём преимущество нашей позиции — мы ничего не выдумываем, мы говорим только правду, мы её никогда не скрывали, — заявил Мединский.

Ранее NEWS.ru писал о том, что председатель Российского военно-исторического общества и бывший министр культуры Владимир Мединский предложил подучить историю журналистам немецкого телеканала MDR, выпустившим сюжет о послевоенной оккупации Восточной Германии войсками СССР.

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