Мединский оценил сюжет немецкого телеканала о «советских оккупантах»

https://static.news.ru/photo/a1306a0a-9ace-11ea-98d6-fa163e074e61_660.jpg Владимир Мединский Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Председатель Российского военно-исторического общества и бывший министр культуры Владимир Мединский предложил подучить историю журналистам немецкого телеканала MDR, выпустившим сюжет о послевоенной оккупации Восточной Германии войсками СССР.

Мединский заявил, что Нюрнбергский трибунал «чётко и внятно объяснил, кто был захватчиком, оккупантом и преступником в войне».

В сюжете происходит подмена понятий, и закрадывается нехитрая мысль, что в результате войны в Германии «на смену одному тоталитарному режиму пришел другой». Я бы посоветовал журналистам внимательнее изучать историю, чтобы следующая их мысль не коснулась уже прямого обеления нацизма, — цитирует Мединского РИА Новости.

Экс-министр предложил немецким журналистам напомнить зрителям о процессе объединения Германии в 1990 году, «отметив непосредственную роль и заслугу в этом СССР».

Советские войска заняли одну из четырёх «зон оккупации» в 1945 году и оставались на территории Восточной Германии даже после распада Советского Союза — последние эшелоны покинули страну в 1994 году.

Как писал NEWS.ru, российское посольство в ФРГ назвало несправедливым сюжет телеканала MDR.