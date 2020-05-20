Мединский оценил сюжет немецкого телеканала о «советских оккупантах»

Председатель Российского военно-исторического общества и бывший министр культуры Владимир Мединский предложил подучить историю журналистам немецкого телеканала MDR, выпустившим сюжет о послевоенной оккупации Восточной Германии войсками СССР.
Мединский заявил, что Нюрнбергский трибунал «чётко и внятно объяснил, кто был захватчиком, оккупантом и преступником в войне».
В сюжете происходит подмена понятий, и закрадывается нехитрая мысль, что в результате войны в Германии «на смену одному тоталитарному режиму пришел другой». Я бы посоветовал журналистам внимательнее изучать историю, чтобы следующая их мысль не коснулась уже прямого обеления нацизма, — цитирует Мединского РИА Новости.
Экс-министр предложил немецким журналистам напомнить зрителям о процессе объединения Германии в 1990 году, «отметив непосредственную роль и заслугу в этом СССР».
Советские войска заняли одну из четырёх «зон оккупации» в 1945 году и оставались на территории Восточной Германии даже после распада Советского Союза — последние эшелоны покинули страну в 1994 году.
Как писал NEWS.ru, российское посольство в ФРГ назвало несправедливым сюжет телеканала MDR.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен