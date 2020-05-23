Медики выявили 9434 заболевших COVID-19 в России за последние сутки

Специалисты за последние сутки выявили 9434 новых случаев инфицирования коронавирусом нового типа в России. Из них 3966 граждан переносят болезнь без клинических проявлений. Пациенты проживают в 84 регионах страны.
За всё время наблюдений в РФ выявили 335 882 заражённых COVID-19 в 85 субъектах.
Также за последние 24 часа в стране умерли 139 человек с коронавирусной инфекцией. Общее число жертв достигло 3388,
В мире количество случаев COVID-19 превысило 5,2 млн. Жертвами пандемии стали свыше 338 тысяч пациентов. Исцелились более 2 млн заболевших.
Ранее NEWS.ru сообщал, что за минувшие сутки в Москвы выявлено 3190 случаев инфицирование коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе столицы.
Добавьте наши новости в избранные источники