Медики выявили 9434 заболевших COVID-19 в России за последние сутки

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Власти Москвы планируют исследовать на антитела к коронавирусу от трёх до шести миллионов человек. Об этом сообщил глава столичного департамента здравохранения Алексей Хрипун.

По его словам, это «беспрецедентный объём исследований», которые помогут получить понимание того, как формируется популяционный иммунитет. Оно позволит нам, медикам, врачам-эпидемиологам, готовиться к следующей волне, которая, вероятнее всего, будет в...