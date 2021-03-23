https://static.news.ru/photo/bb228e02-8c7c-11eb-bad9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики выявили 8861 новый случай COVID-19 за последние сутки в РФ. Общее число заражённых за время пандемии достигло 4 483 471. Также за минувшие 24 часа выздоровели 10 355 граждан (всего 4 098 400), по данным на утро 24 марта.

Кроме того, за прошлый день скончался 401 пациент с подтверждённым COVID-19. Всего жертвами недуга в РФ стали 96 219 жителей, передаёт портал стопкоронавирус.рф. Под наблюдением врачей остаются 288 852 инфицированных.

По данным оперштаба, в Москве за последние 24 часа зафиксировали 1431 случай COVID-19, что на 37% больше, чем 23 марта, когда сообщили о 1042 заболевших. Всего за пандемию COVID-19 перенесли 1 015 522 жителя мегаполиса. Кроме того, за минувшие 24 часа в столице выздоровели 1593 человека. За прошлый день в городе от COVID-19 умерли 53 пациента (всего 16 288).

Россия, скорее всего, избежит третьей волны коронавируса. При этом, если и случится подъём заболеваемости, то он не будет катастрофичным. Об этом заявил вирусолог профессор МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский. По его мнению, один из факторов связан с высокой плотностью населения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вакцина «Спутник V», разработанная в России, действительно нужна Европе, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Он признался, что никогда не понимал колебание, а порой и скептицизм по поводу усилий РФ зарегистрировать препарат.