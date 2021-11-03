Медик рассказал, на каких условиях россиян могут лишить Нового года

Врач-инфекционист Илия Акинфиев назвал причины, по котором власти могут отменить или разрешить празднование Нового года. Это количество госпитализированных больных с коронавирусом в стране, сообщает URA.RU.

Новые ограничения могут ввести , если коечный фонд к этому времени будет максимально использован. Само же количество случаев заражения на эпидемиологические мероприятия не влияет, отметил врач.

Есть единственный фактор, при котором вносятся какие-либо изменения. Это количество госпитализированных пациентов и свободных коек. Если коечный фонд будет до определённого процента заполнен и начнутся сложности при госпитализации пациентов, то будут вводиться новые ограничения. На это будут смотреть и в преддверии новогодних праздников, — разъяснил инфекционист.

Примером служат ноябрьские каникулы, которые были объявлены из-за сокращения коечного фонда в стране. Такие меры вынуждены были принять власти Москвы и регионов. В будущем, надеется специалист, нерабочие дни не будут вводится, так как это очень тяжело для экономики. Людей же, скорее всего, будут переводить на удалённую работу.

Также в преддверии новогодних праздников власти страны будут ориентироваться на уровень вакцинации. Также роль сыграет уровень смертности от коронавируса. Чтобы ситуация изменилась, нужно привить 70% населения.

Ранее большинство россиян (52%) выступили против продления режима нерабочих дней. При этом около четверти респондентов считают, что продление пошло бы на пользу.