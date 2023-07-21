Медали ЧВК «Вагнер» появляются в антикварных лавках и интернете «Осторожно, новости»: экс-бойцы ЧВК «Вагнер» продают свои медали за сотни тысяч рублей

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Боец ЧВК «Вагнер»

Некоторые участвовавшие в СВО бойцы ЧВК «Вагнер» начали продавать награды, полученные за участие в боевых действия, рассказал Telegram-канал «Осторожно, новости». В интервью один из таких продавцов пояснил журналистам, что не видит в этих наградах какой-либо пользы. Стоимость медалей варьируется от 40 тысяч до 100 тысяч рублей.

Я не люблю этими побрякушками [хвалиться], фактически какую нагрузку они несут? Ну, лежат они дома. Дома перед друзьями, перед родственниками хвастаться — я не любил это никогда. И, может, с деньгами поприжало сейчас, — рассказал участник СВО.

Он также рассказал, что участвовал в так называемом «Проекте К», который занимался вербовкой заключенных. Сам он тоже являлся осужденным и смог, благодаря участию в СВО, выручить себе четыре года свободы.

Владелец антикварной лавки из Иваново предположил, что в перспективе медали ЧВК «Вагнер» могут упасть в цене, поскольку не являются государственными, и на рынке легко могут появиться подделки. Поэтому для коллекционеров важно, чтобы у артефакта была история, которую можно было бы подтвердить.

[Для коллекционеров] эти награды имеют бóльшую ценность, чем для тех, кто сдал. Они больные этим занятием, можно сказать так. Это не госнаграда и заказать эти медали можно в любой частной конторе, которая напечатает. Отличить их от реальных будет проблематично, — заявил продавец.

В марте в Москве начали продавать кувалды ЧВК «Вагнер» для домашнего декора. Идея делать кувалды для интерьера пришла в головы мебельщикам из Крылатского, которые вдохновились историями военных из частных компаний. Менеджеры подчеркивают, что это исключительно сувенирная продукция.