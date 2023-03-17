МЧС и Минпросвещения взялись за обучение детей безопасности МЧС и Минпросвещения научат детей безопасному поведению в экстремальных ситуациях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство просвещения и МЧС заключили соглашение о совместной работе по воспитанию в детях навыков безопасного поведения в экстремальных ситуациях. Согласно пресс-релизу Минпросвещения, речь идет о проектах, касающихся как внеучебной деятельности и специальных мероприятий в детских лагерях, так и внутришкольных занятий и подготовки школьных учителей ОБЖ. Для последних планируется провести специальный форум, на котором педагоги рассмотрят подходы к обучению подростков вопросам безопасности.

В настоящее время в рамках межведомственного взаимодействия, в том числе при участии МЧС России, разработана рабочая программа курса внеурочной деятельности «Первая помощь, основы преподавания первой помощи, основы ухода за больными». Проходят всероссийские соревнования «Школа безопасности», разработаны рекомендации по вопросам организации и функционирования кадетских пожарно-спасательных классов, — заявил Александр Куренков.

МЧС откроет профильные смены в лагерях «Орленок» и «Артек» и продолжит проводить на образовательных площадках соревнования пожарно-спасательного профиля. В проекте также указаны планы на проведение десятого форума профориентационной школы «За безопасность».

Ранее Министерство просвещения предложило дополнить школьный курс ОБЖ двумя модулями: «Элементы начальной военной подготовки» и «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». Первый будет включать строевую подготовку, правила обращения с автоматом Калашникова и оказания первой помощи в бою. Второй модуль предлагают посвятить первой помощи при нарушениях сердечной деятельности, травмах, кровотечениях, острой боли в животе, эпилепсии, ожогах, отравлениях, утоплении, правилам профилактики коронавируса и способам личной защиты в случае эпидемий.