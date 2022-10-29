Минпросвещения предложило дополнить курс ОБЖ военной и медподготовкой

Министерство просвещения России предлагает включить в курс ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности), преподаваемый в 10-11классах, уроки по военной и медицинской подготовки. Инициативу ведомство изложило в проекте приказа об утверждении основной программы среднего общего образования, опубликованном на портале проектов нормативных актов.

По замыслу министерства, курс ОБЖ следует дополнить двумя модулями: «Элементы начальной военной подготовки» и «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». Первый будет включать строевую подготовку, правила обращения с автоматом Калашникова, информацию о средствах индивидуальной защиты и оказании первой помощи в бою и другие сведения.