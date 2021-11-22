МЧС обжалует обвинительный приговор пожарным по делу «Зимней вишни»

МЧС России в качестве гражданского ответчика подало жалобу на обвинительный приговор пожарным Сергею Генину и Андрею Бурсину по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом сообщила адвокат Светлана Тарасюк, уточнив, что жалоба была подана 19 ноября, передаёт РИА Новости.

Подана апелляционная жалоба. По этому уголовному делу МЧС РФ привлечено в качестве гражданского ответчика, и как гражданский ответчик оно имеет право обжаловать приговор в части гражданских исков, — сказала собеседница агентства.

Пожар в зале кинотеатра в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошёл 25 марта 2018 года. Трагедия унесла жизни 60 человек, в том числе 37 детей.

Начальника пожарного караула второй пожарно-спасательной части Кемерово Генина суд признал виновным в гибели 37 человек и приговорил к пяти годам колонии общего режима. Начальник службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Бурсин признан виновным в гибели 60 человек, он получил шесть лет общего режима. Фигуранты дела о пожаре в «Зимней вишне» были заключены под стражу в зале суда 10 ноября.

Суд также взыскал с МЧС по 75 тысяч рублей в пользу родственников погибших, объяснив эту меру признанием виновными сотрудников местной пожарной службы. Следствие сочло, что трагедия случилась в результате отсутствия системной подготовки российских пожарных подразделений и слабого взаимодействия между спасательными ведомствами. На это было обращено внимание врио главы МЧС Александра Чуприяна и вынесено соответствующее частное представление с требованием от МЧС доложить суду о принятых мерах.