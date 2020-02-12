https://static.news.ru/photo/5676c94e-4db9-11ea-b56b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Оперативная группа будет дежурить в круглосуточном режиме в районе строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ). Недалеко от этого участка расположен могильник с радиационными отходами.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МЧС по столице, специалисты ведомства будут каждый день замерять уровень радиации в районе строительства ЮВХ и информировать население «об актуальной обстановке».

По результатам замеров аналитической лаборатории контроля объектов окружающей среды, в составе Центра управления кризисными ситуациями МЧС России по городу Москве <...> превышений уровня естественного фона радиации не зафиксировано, — охарактеризовали текущую ситуацию в ведомстве.

Российское отделение Greenpeace обратило внимание на ситуацию с ЮВХ ещё летом 2019 года, писал NEWS.ru. В организации заявили, что уровень радиации в районе строительства превысил норму в 12 раз, а продолжение реализации проекта угрожает экологической безопасности. В январе 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин пообещал вывезти и утилизировать радиоактивный грунт из района строительства ЮВХ.