Матвиенко заявила о необходимости принятия закона о семейно-бытовом насилии

Закон о семейно-бытовом насилии обязательно должен быть, сенаторы взяли тайм-аут, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она добавила, что сенаторы будут продолжать поиск компромисса по данному законопроекту. По её словам, рабочая группа в Совфеде подготовила текст проекта, но в процессе его обсуждения с привлечением экспертов и заслушиванием разных точек зрения выяснилось, что «есть два полюса, пока непримиримых».

Я абсолютный сторонник того, что закон о бытовом насилии обязательно должен быть, — заявила Матвиенко в рамках пресс-конференции по итогам осенней сессии 2021 года, трансляция ведётся на сайте Вместе.РФ.

По её словам, одни эксперты считают, что законопроект содержит слишком мягкие меры против домашнего насилия. Другие — что предлагаемые меры являются попыткой «избыточного вмешательства в семью».

Она считает, что вносить такой закон нельзя, потому что он не станет законом примирения, он станет законом раскола в обществе и проведёт разделительную линию между одними и другими, «что не будет способствовать борьбе с этим бесчеловечным явлением».

Поэтому мы решили взять паузу. Будем продолжать искать этот компромисс, — резюмировала Матвиенко.

Ранее сообщалось, что законопроект о профилактике бытового насилия не устроил все договаривающиеся стороны, поэтому его не станут вносить в Госдуму в осеннюю сессию. Кроме того, президент России Владимир Путин предложил проработать закон о семейном насилии, в частности, обсудить с теми, кто высказывает опасения о вмешательстве в семью.