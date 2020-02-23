https://static.news.ru/photo/21a3c3c4-5616-11ea-9cd7-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила российских военных с Днём защитника Отечества. Она отметила несгибаемую волю воинства России, его патриотизм и верность долгу.

По словам Матвиенко, День защитника Отечества — всенародно любимый праздник. В этот день россияне чествуют тех, кто посвятил свою жизнь Родине, кто готов неустанно стоять на защите национальных интересов и охранять российскую землю. Председатель Совфеда подчеркнула, что в летопись истории России доблесть и мужество военных вписаны «золотыми буквами».

Отечественное воинство, как заявила Матвиенко, отличает ответственность за Родину и семью, умение сохранять самообладание и веру в собственные силы даже в самых тяжёлых ситуациях и помогать тем, кто нуждается в надёжном плече.

В год 75-летия Великой Победы мы особенно горды тем, что военнослужащие ВС РФ, представители силовых структур и все, кто своим каждодневным трудом вносит вклад в обеспечение безопасности государства и его граждан, являются достойными наследниками поколения победителей, бережно хранят и приумножают славные боевые традиции отцов и дедов, — говорится в поздравлении Матвиенко, опубликованном на сайте Совфеда.

Председатель Совета пожелала ветеранам, действующим и будущим защитникам России благополучия, мира, добра и новых свершений во имя Отчизны.

Как ранее писал NEWS.ru, главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) РФ адмирал Николай Евменов поздравил с Днём защитника Отечества моряков, выполняющих задачи в Мировом океане.