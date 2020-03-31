https://static.news.ru/photo/693f2c88-735c-11ea-99c3-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала шутку о «самом лучшем пропуске» во время карантина в российских городах.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Ахмет Салпагаров спросил во время заседания Совфеда, как избежать наказания за нарушения санитарно-эпидемиологических норм для сотрудников производств, которым придётся посещать работу.

Будут ли они получать какие-то пропуска? — спросил Салпагаров.

Валентина Матвиенко пошутила о «пропуске» в пять тысяч рублей.

Уже пошли в народе шутки, что лучшим пропуском будет купюра в пять тысяч рублей, — ответила Матвиенко, сообщает РИА Новости.

На слова Матвиенко сенаторы ответили смехом.

NEWS.ru писал, что Совет Федерации одобрил закон о лишении свободы до семи лет за нарушение карантина.

Ранее стало известно, что московские полицейские будут обходить детские площадки, парки, места выгула собак, автостоянки, гаражи, кладбища и дворы. Они будут разъяснять гражданам необходимость оставаться дома в том случае, если они нарушают карантин. Если будут обнаружены группы из более чем двух граждан, то полицейские проинформируют их об указе властей и потребуют вернуться домой.