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Матвиенко: ни о какой насильственной вакцинации речи быть не может

13:38, 01 сентября 2021
Матвиенко: ни о какой насильственной вакцинации речи быть не может Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Власти должны убеждать людей сделать прививку, ни о какой насильственной вакцинации не должно идти речи. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает ТАСС.

Матвиенко в ходе рабочей поездки в Пензу заявила, что регион является одним из лидеров по темпам вакцинации от COVID-19. В области 58% населения старше 60 лет уже получили прививку. При этом она подчеркнула, что убеждение людей вакцинироваться является личной ответственноcтью властей.

Ни о какой насильственной вакцинации речи быть не может, — цитирует её агентство.

Ранее сообщалось, что московские врачи убеждают родителей, что Минздрав якобы издал указ о начале вакцинации от коронавируса подростков старше 12 лет, и уговаривают привить детей.

Отмечается, что 27 августа заместитель председателя правительства Татьяна Голикова назвала число россиян, получивших прививку от коронавируса. По её словам, полный курс вакцинации прошли больше 37 млн человек. 

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