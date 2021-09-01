Матвиенко: ни о какой насильственной вакцинации речи быть не может

Власти должны убеждать людей сделать прививку, ни о какой насильственной вакцинации не должно идти речи. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает ТАСС.

Матвиенко в ходе рабочей поездки в Пензу заявила, что регион является одним из лидеров по темпам вакцинации от COVID-19. В области 58% населения старше 60 лет уже получили прививку. При этом она подчеркнула, что убеждение людей вакцинироваться является личной ответственноcтью властей.

Ни о какой насильственной вакцинации речи быть не может, — цитирует её агентство.

Ранее сообщалось, что московские врачи убеждают родителей, что Минздрав якобы издал указ о начале вакцинации от коронавируса подростков старше 12 лет, и уговаривают привить детей.

Отмечается, что 27 августа заместитель председателя правительства Татьяна Голикова назвала число россиян, получивших прививку от коронавируса. По её словам, полный курс вакцинации прошли больше 37 млн человек.