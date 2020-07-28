Матвиенко направила генпрокурору обращение по ситуации в Норильске

https://static.news.ru/photo/e892a210-d0c9-11ea-ad9c-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко попросила Генпрокуратуру разобраться с причинами аварии в Норильске. Соответствующее письмо она направила на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера происходят в Норильском промышленном районе с определённой периодичностью, что говорит о необходимости принятия системных мер по обеспечению экологической безопасности, — говорится в обращении.

Матвиенко отмечает, что в результате ЧП 29 мая «были нарушены конституционные права местных жителей», а также «причинён непоправимый вред территориям традиционного природопользования». Сенатор призвала принять меры прокурорского реагирования и установить виновных в аварии. Матвиенко также считает необходимым осуществить прокурорский надзор за целевым использованием средств, выделенных на возмещение экологического ущерба.

Указанные средства должны расходоваться целевым образом на ликвидацию последствий произошедшей экологической катастрофы, — пояснила она.

Матвиенко также добавила, что по её сведениям, Норильский промышленный район вынужден справляться не только с последствиями экологической катастрофы, но и с накопившимися социальными проблемами. По данному вопросу Совет Федерации работает с правительством РФ и администрацией Красноярского края, передаёт РИА Новости.

В конце мая 2020 года на принадлежащей «Норникелю» ТЭЦ в Норильске произошла разгерметизация резервуара, в результате чего в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива. Эта авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики.

В начале июля Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в результате аварии почти в 148 млрд рублей (примерно $2,1 млрд), из которых около 147 млрд рублей — ущерб водным ресурсам, а 700 млн рублей — вред почвам. В «Норникеле» не согласились с методикой расчёта и предложили провести совместные консультации по этому вопросу.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что ведомство сделает «всё возможное», чтобы «Норникель» извлёк из ЧС в Норильске все соответствующие выводы.