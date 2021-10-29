Материнская смертность от коронавируса в России выросла в три раза

В России в три раза возросла смертность беременных женщин от коронавируса. Об этом рассказал главный внештатный специалист по акушерству министерства здравоохранения РФ Роман Шмаков на конференции по вопросам сохранения здоровья матери и ребёнка в пандемию, пишет solenka.info.

По словам эксперта, 70-80% погибших женщин имели те или иные хронические заболевания, в частности, сахарный диабет, ожирение или артериальную гипертензию.

Материнская смертность в три раза выросла в этом году по сравнению с предыдущим, это были все непривитые женщины, — сказал Шмаков.

Как сообщалось, в России насчитывается 760 тысяч беременных женщин, и только около 1,3% из них привились от коронавируса, ещё 6% наблюдаемых женщин переболели.

По словам Шмакова, вакцинация не вызывает увеличения самопроизвольных выкидышей и частоты преждевременных родов, а в случае заболевания коронавирусом при беременности увеличивается частота осложнений, в том числе преждевременных родов, задержки роста плода и выкидышей, тогда как у привитых женщин таких проблем не отмечается.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что смертность в сентябре этого года возросла на 18,3% в сравнении с тем же периодом 2020 года. При этом, из общего прироста смертности в сентябре более 100% приходится на смертность от COVID-19.