Мать отказалась верить, что сожитель три года издевался над её детьми

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Жительница Солнечногорска Московской области Татьяна отказалась верить, что сожитель три года издевался над её детьми, сообщает «360». Два ребёнка — 12 и 14 лет — пожаловались на то, что мужчина морил их голодом, поливал кипятком и прижигал сигаретой.

Его обвиняют в том, чего он не делал. Я думаю, это тётя обвинила. Мой молодой человек не мог ничего такого сделать, я в нём уверена. У нас были хорошие отношения, — сказала Татьяна.

По предварительным данным, мужчина издевался над детьми с конца 2019-го по июнь 2022 года. Следователи допросили подозреваемого и потерпевших, назначили экспертизы, скоро они направят в суд ходатайство об избрании меры пресечения.

Солнечногорская городская прокуратура также даст оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних.

18 июня пьяный житель Екатеринбурга выбросил 11-летнего сына с балкона. Мальчик вступился за мать, после чего отец напал на него. Ребёнок находится в больнице с переломами ноги и руки, мужчину обвиняют в покушении на убийство.

Как писал NEWS.ru, жертв домашнего насилия в России может быть примерно в 20 раз больше, чем указано в официальных данных МВД. К такому выводу в феврале 2021 года пришёл Консорциум женских неправительственных объединений. Правозащитники считают, что на ситуацию мог бы повлиять закон о профилактике семейно-бытового насилия, но он всё ещё не принят.