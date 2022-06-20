Пьяный отец выбросил сына с балкона в Екатеринбурге

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Пьяный житель Екатеринбурга выбросил 11-летнего сына с балкона, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на СУ СКР по Свердловской области. Вечером 18 июня мальчик вступился за мать, после чего отец напал на него. Ребёнок находится в больнице с переломами ноги и руки, мужчину обвиняют в покушении на убийство.

Пытаясь спастись, мальчик выбрался на балкон, расположенный на втором этаже указанного общежития, надеясь, что отец оставит его в покое. Однако обвиняемый продолжил свои противоправные действия, в результате чего малолетний упал с балкона, — рассказали в ведомстве.

Супруги в разводе, но живут вместе. Обвиняемый ранее судим за незаконный оборот наркотиков, сбыт незаконно полученного имущества и за угрозу убийством бывшей жене. Также его не раз привлекали к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Мужчина сейчас сам в больнице, так как мальчик, защищая мать, нанёс ему серьёзную травму. Отмечается, что после выписки следствие потребует его арестовать.

Выбросившего ребёнка с балкона жителя Кирова ранее приговорили к 18 годам колонии. Мужчина, распивая с матерью ребёнка и её подругой алкоголь, несколько раз ударил по голове её полуторагодовалого сына и сбросил с пятого этажа. Мать в это время ушла в магазин.

Как писал NEWS.ru, жертв домашнего насилия в России может быть примерно в 20 раз больше, чем указано в официальных данных МВД. К такому выводу в феврале 2021 года пришёл Консорциум женских неправительственных объединений. Правозащитники считают, что на ситуацию мог бы повлиять закон о профилактике семейно-бытового насилия, но он всё ещё не принят.