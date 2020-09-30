Мастер в Москве взял с пенсионерки 40 тыс. руб. за установку браузера

https://static.news.ru/photo/06824908-03c7-11eb-80ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожилая москвичка заплатила компьютерному мастеру 40 тыс. руб. за навязанные услуги.

Компьютерный мастер, прибывший по вызову пенсионерки, которая жаловалась на отсутствие звука и пропавший браузер, выставил ей счёт за покупку и переустановку операционной системы и другие услуги, о которых клиентка не просила, пишет «Ридус».

По заверениям родственников, на «исправленном» компьютере почти ничего не изменилось: мастер не предоставил ключ от лицензионной версии Windows, за которую взял с женщины 14 500 рублей, не смог починить звук и только установил пропавший браузер.

Отмечается, что специалист пообещал вернуться для исправления проблем со звуком в другой день, однако так и не пришёл.

У бабушки изначально были требования, что у неё не работает звук на компьютере и пропал браузер. В итоге этот мастер много всего понаписал в квитанции, три часа что-то делал, но по факту установил только браузер, а звука на компьютере как не было, так и нет, — отмечает внук потерпевшей.

На запрос «Ридуса» мастер, выставивший такой чек пенсионерке, сообщил, что это нормальная стоимость для указанного перечня услуг с учётом покупки программного обеспечения. Он добавил, что всегда общается с клиентами и пытается определить, какие услуги им нужны.

Юрист из правозащитной организации «Потребитель Прав!» Андрей Некрасов пояснил, что если вызванный специалист распространяет нелицензионное программное обеспечение, то его действия могут попасть под статью Уголовного кодекса. Он отметил, что лицензионная операционная система всегда поставляется со специальным ключом, который мастер обязан предоставить в случае её покупки.

Также юрист призвал внимательнее читать документы перед их подписью, так как потом оспорить несправедливый чек за навязанные услуги по согласованному акту работ будет крайне сложно.

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