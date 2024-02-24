Массовый налет БПЛА на регионы: как ВСУ атакуют РФ 24 февраля

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины

Пресс-служба Минобороны России в ночь на 24 февраля сообщила о пресечении попыток ВСУ нанести удар по объектам на территории РФ. По данным ведомства, ВСУ собирались атаковать пять российских регионов. Чем и как Украина хотела ударить по РФ накануне второй годовщины начала СВО — в материале NEWS.ru.

Какой регион ВСУ пытались атаковать первым в ночь на 24 февраля

В пресс-службе Минобороны России сообщили, что 23 февраля около 21:30 мск была пресечена попытка ВСУ совершить атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. По данным ведомства, ПВО сбила один дрон над Белгородской областью.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — добавили в МО РФ.

Что уничтожили над Тульской и Курской областями ночью

23 февраля система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат в небе над Тульской областью, сообщили в пресс-службе Министерства региональной безопасности. По данным ведомства, аппарат принадлежал Вооруженным силам Украины.

«23 февраля дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над Тульской областью», — говорится в заявлении.

По предварительной информации, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет.

Кроме того, Минобороны РФ сообщило, что ВСУ пытались атаковать Тульскую область в ночь на 24 февраля, около 00:15 мск и в период с 00:20 и 02:00 мск, в результате чего были уничтожены два БПЛА над территорией региона. Этой же ночью дрон ВСУ был сбит и над Курской областью.

«24 февраля около 00:15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА воздушного типа на объекты на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Курской и Тульской областей», — говорится в заявлении.

Фото: МО РФ

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт проинформировал, что в небе над Курском сработала система ПВО. Он призвал граждан сохранять спокойствие. Перед этим губернатор объявил о ракетной опасности в регионе. Старовойт призвал население укрыться в помещениях без окон или на подземном паркинге.

В свою очередь, Министерство региональной безопасности Тульской области сообщало о двух сбитых БПЛА. По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет.

Как Брянская область отбилась от атаки ВСУ

23 февраля российские средства ПВО пресекли попытку атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ. <...> Оперативные службы работают на месте», — написал Богомаз в личном Telegram-канале.

Позже в Минобороны РФ подтвердили попытку ВСУ атаковать Брянскую область. По данным ведомства, около 22:30 мск пресечена попытка Киева «совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа».

Фото: МО Украины Вооруженные силы Украины

«Около 22:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — говорится в сообщении пресс-службы МО РФ.

На крупнейшем заводе Липецкой области произошло возгорание

Возгорание произошло в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), сообщил в своем Telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. По его информации, в результате происшествия никто не пострадал.

«Произошло возгорание в одном из цехов НЛМК. Огонь потушен, пострадавших нет. Угроза выброса веществ отсутствует», — написал губернатор.

Артамонов также отметил, что, по не подтвержденной спецслужбами информации, причиной возгорания стало падение летательного аппарата. По словам главы региона, в настоящее время эти данные проверяются, также специалисты анализируют видеозаписи, опубликованные в социальных сетях.

Ранее Telegram-канал Mash проинформировал о сильном пожаре, который произошел на территории Новолипецкого металлургического комбината в Липецке. Канал также привел свидетельства очевидцев, которые указали, что перед пожаром над городом раздалось несколько взрывов. В Министерстве обороны РФ ситуацию не комментировали.

ВСУ пытались атаковать три региона России одновременно

Пресс-служба Минобороны РФ позднее уточнила, что в течение ночи на 24 февраля с 00:20 до 02:00 ВСУ пытались атаковать c помощью БПЛА самолетного типа объекты в трех регионах Российской Федерации.

«В течение прошедшей ночи с 00:20 до 02:00 пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены над территориями Курской (один БПЛА), Липецкой (два БПЛА) областей и уничтожен БПЛА над территорией Тульской области», — отметили в МО РФ.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Стало известно о новой атаке ВСУ на Белгородскую область

За минувшие сутки украинские военные выпустили более 40 снарядов по Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате обстрелов ВСУ никто не пострадал, серьезных разрушений также не выявлено. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 30 артиллерийских снарядов, 10 гранатометных выстрелов и 200 патронов из пулемета Калашникова. Пострадавших и разрушений нет», — рассказал губернатор.

Как уточнил Вячеслав Гладков, в результате ударов ВСУ в Разуменском сельском поселении повреждены два автомобиля. Помимо обстрела, украинские военные использовали БПЛА: в селе Ломном сбит дрон самолетного типа, Антоновка была атакована с помощью БПЛА-камикадзе, окраину хутора Старого атаковали два дрона.

«В Шебекинском городском округе в городе Шебекино с БПЛА сброшено два взрывных устройства. Никто не пострадал. В результате атаки повреждены автомобиль и забор частного жилого домовладения», — добавил губернатор.

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