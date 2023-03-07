Mash: у Костомарова продолжает прогрессировать сепсис

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Роман Костомаров

У фигуриста Романа Костомарова продолжает прогрессировать некроз тканей, сообщает Mash. По информации собеседников канала, медики не могут остановить заражение, ткани рук и ног продолжают отмирать.

Спортсмен по-прежнему находится в реанимации под постоянным контролем врачей. Уточняется, что полноценно в сознание Костомаров пока не пришел: он может с большим трудом реагировать на простые просьбы, такие как приоткрыть рот и моргнуть, однако полностью адекватного контакта с ним нет.

Ранее Костомарову ампутировали обе кисти рук. Кроме того, специалисты не смогли спасти конечности спортсмена, так как некроз продолжал прогрессировать. До этого врачи приняли решение ампутировать фигуристу пальцы ног. Ему очищали кровь, ожидая положительной реакции иммунитета, но в это время у спортсмена случился микроинсульт.

3 марта РЕН ТВ сообщил, что Костомарова вывели из медикаментозного сна. Позднее сообщалось, что состояние спортсмена улучшается и пациент постепенно выходит из медикаментозной комы. При этом отмечалось, что медики опасаются за левую кисть спортсмена.