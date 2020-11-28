«Муж в тюрьме — это прекрасно»: Мария Голубкина обратилась к жене Ефремова

https://static.news.ru/photo/b67ea368-3213-11eb-a57a-fa163e074e61_660.jpg Мария Голубкина Фото: golubkina1973/instagram.com

Бывшая жена Николая Фоменко, актриса Мария Голубкина поддержала супругу Михаила Ефремова Софью Кругликову, которая, по сообщениям некоторых СМИ, собралась разводиться. По мнению Голубкиной, Кругликовой следовало бы дать мужу второй шанс, ведь когда муж в тюрьме — «это здорово», он там не изменяет и не пьёт.

Когда муж в заключении — это прекрасно. Это вообще здорово. Ты знаешь, где сидит, с кем сидит. Также можно быть уверенной, что он не пьёт и даже, возможно, занимается спортом. Ещё в тюрьме запрещено нецензурно выражаться, что тоже хорошо. А главное — нет возможности встречаться с другими дамами, — заявила в эфире НТВ Голубкина.

Актриса вспомнила и собственный развод с шоуменом Фоменко. После их расставания прошло уже 12 лет, но Голубкина так и не вышла замуж. Считается, что причиной развода стала измена мужа.

Как писал NEWS.ru, во время процесса о смертельном ДТП, устроенном Михаилом Ефремовым, стало известно, что он тайно встречается с 36-летней актрисой Дарьей Белоусовой. Журналисты провели расследование и выяснили, что молодая женщина после аварии сидела в машине артиста Сергея Гармаша. Они вдвоём оказались на месте происшествия. Белоусова попала в объективы камер. Было видно, что она волнуется. Охранник дома, в котором проживает Ефремов, подтвердил, что звёзды могут встречаться. Ранее Белоусова была замужем за братом актрисы Чулпан Хаматовой Шамилем.

23 ноября СМИ со ссылкой на близкого друга Ефремова сообщили, что Софья Кругликова намерена подать на развод с актёром. Он уверен, что Кругликова не смогла простить мужу измену. Сама Кругликова потом эту информацию опровергла.