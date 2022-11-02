Марфо-Мариинская обитель почтила память основательницы Елисаветы Федоровны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Икона преподобной мученицы Елисаветы в соборе Покрова Пресвятой Богородицы Марфо-Мариинской обители

В Марфо-Мариинской обители милосердия открылась новая мультимедийная выставка «Белый ангел» по случаю дня рождения ее основательницы великой княгини Елисаветы Федоровны (1864–1918).

1 ноября, в день рождения основательницы Марфо-Мариинской обители милосердия великой княгини Елисаветы Федоровны открылась серия культурно-просветительских и благотворительных мероприятий. День начался с божественной литургии в Покровском соборе, после богослужения в саду обители прошло традиционное праздничное чаепитие.

В доме-музее великой княгини Елисаветы Федоровны начала работу новая мультимедийная экспозиция «Белый ангел». Гости впервые смогли увидеть отреставрированные апостольник и наперсный крест первой настоятельницы обители. Для посетителей провели тематические экскурсии «День рождения великой княгини. Семейные традиции», где рассказали о традициях празднования дня рождения в конце XIX — начале XX веков: о том, как маленькая принцесса Элла (будущая великая княгиня Елисавета Федоровна) отмечала свой день рождения. о подарках, которые она получала от своей бабушки — королевы Англии Виктории, о семейных традициях празднования, которые сопровождались благотворительными мероприятиями. Также экскурсоводы рассказали о светском периоде жизни великой княгини — о подарках от ее супруга великого князя Сергея Александровича и императора Николая II.

Кадры мероприятий, в ходе которых верующие почтили память основательницы Марфо-Мариинской обители великой княгини Елисаветы Федоровны — в галерее NEWS.ru.