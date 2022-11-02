В Марфо-Мариинской обители милосердия открылась новая мультимедийная выставка «Белый ангел» по случаю дня рождения ее основательницы великой княгини Елисаветы Федоровны (1864–1918).
1 ноября, в день рождения основательницы Марфо-Мариинской обители милосердия великой княгини Елисаветы Федоровны открылась серия культурно-просветительских и благотворительных мероприятий. День начался с божественной литургии в Покровском соборе, после богослужения в саду обители прошло традиционное праздничное чаепитие.
В доме-музее великой княгини Елисаветы Федоровны начала работу новая мультимедийная экспозиция «Белый ангел». Гости впервые смогли увидеть отреставрированные апостольник и наперсный крест первой настоятельницы обители. Для посетителей провели тематические экскурсии «День рождения великой княгини. Семейные традиции», где рассказали о традициях празднования дня рождения в конце XIX — начале XX веков: о том, как маленькая принцесса Элла (будущая великая княгиня Елисавета Федоровна) отмечала свой день рождения. о подарках, которые она получала от своей бабушки — королевы Англии Виктории, о семейных традициях празднования, которые сопровождались благотворительными мероприятиями. Также экскурсоводы рассказали о светском периоде жизни великой княгини — о подарках от ее супруга великого князя Сергея Александровича и императора Николая II.
Кадры мероприятий, в ходе которых верующие почтили память основательницы Марфо-Мариинской обители великой княгини Елисаветы Федоровны — в галерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фреска Михаила Нестерова «Путь к Христу». Росписи художника Михаила Нестерова, выполненные в соборе Покрова Пресвятой Богородицы Марфо-Мариинской обители по просьбе великой княгини Елисаветы Федоровны
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Прихожане в соборе Покрова Пресвятой Богородицы Марфо-Мариинской обители
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Внутреннее убранство собора Покрова Пресвятой Богородицы Марфо-Мариинской обители
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Частица мощей преподобной мученицы Елисаветы Феодоровны в раке собора Покрова Пресвятой Богородицы Марфо-Мариинской обители
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фреска Михаила Нестерова «Христос у Марфы и Марии». Росписи художника Михаила Нестерова, выполненные в соборе Покрова Пресвятой Богородицы Марфо-Мариинской обители по просьбе великой княгини Елисаветы Федоровны
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Федоровская икона Божией Матери в соборе Покрова Пресвятой Богородицы Марфо-Мариинской обители
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Внутреннее убранство собора Покрова Пресвятой Богородицы Марфо-Мариинской обители
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Памятник великой княгине и основательнице обители Елисавете Федоровне (работа скульптора Вячеслава Клыкова) на территории Марфо-Мариинской обители
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фреска Михаила Нестерова «Утро Воскресения». Росписи художника Михаила Нестерова, выполненные в соборе Покрова Пресвятой Богородицы Марфо-Мариинской обители по просьбе великой княгини Елисаветы Федоровны
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Внутреннее убранство собора Покрова Пресвятой Богородицы Марфо-Мариинской обители
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Собор Покрова Пресвятой Богородицы построенный по проекту архитектора Алексея Щусева Марфо-Мариинской обители
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Собор Покрова Пресвятой Богородицы построенный по проекту архитектора Алексея Щусева Марфо-Мариинской обители
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Памятник великой княгине и основательнице обители Елисавете Федоровне (работа скульптора Вячеслава Клыкова) на территории Марфо-Мариинской обители
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Собор Покрова Пресвятой Богородицы построенный по проекту архитектора Алексея Щусева Марфо-Мариинской обители
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Единственный живописный портрет Елисаветы Федоровны в облачении в экспозиции дома-музея великой княгини Елисаветы Федоровны при Марфо-Мариинской обители
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Апостольник и наперсный крест первой настоятельницы обители, представленный в доме-музее великой княгини Елизаветы Федоровны при Марфо-Мариинской обители
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дом музей великой княгини Елисаветы Федоровны при Марфо-Мариинской обители
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сервиз, подаренный на свадьбу великого князя Сергея Александровича Романова и великой княгини Елисаветы Федоровны в экспозиции дома-музея великой княгини Елисаветы Федоровны
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дом музей великой княгини Елисаветы Федоровны при Марфо-Мариинской обители
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Специально написанный чин для посвящения в крестовые сестры и в сан настоятельницы обители милосердия, представленный в экспозиции дома-музея великой княгини Елисаветы Федоровны при Марфо-Мариинской обители
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дом-музей великой княгини Елисаветы Федоровны при Марфо-Мариинской обители
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дом-музей великой княгини Елисаветы Федоровны при Марфо-Мариинской обители
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дом-музей великой княгини Елисаветы Федоровны при Марфо-Мариинской обители
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигурка Елисаветы Тюрингской, небесной покровительницы великой княгини, представленная в доме-музее великой княгини Елисаветы Федоровны при Марфо-Мариинской обители
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Салонный рояль известной фирмы J.Becker, принадлежавший Елисавете Федоровне, экпонируется в доме-музее великой княгини Елисаветы Федоровны при Марфо-Мариинской обители
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Собор Покрова Пресвятой Богородицы, построенный по проекту архитектора Алексея Щусева в Марфо-Мариинской обители