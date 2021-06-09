Мантуров рассказал, на сколько хватит средств для борьбы с пандемией

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Запасов противоэпидемиологической продукции в России хватит более чем на три месяца. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, сообщает ТАСС.

Мы уже начали формировать систему распределённого гражданского резерва и накопили запасы противоэпидемической продукции более чем на три месяца, — цитирует его агентство.

По словам Мантурова, такой объём запаса поможет сгладить стоимость товаров во время пика спроса. Он добавил, что Минпромторг следит за готовностью торговых сетей не допустить дефицита и роста цен на продукты. Для этого ведомство собирается расширять практику долгосрочных прямых контрактов с производителями.

Минпромторг регулярно проводит совещания по координации развития малоформатной торговли в регионах, и глава ведомства выразил уверенность в том, что принятые меры улучшат конкуренцию производителей, повысят качество товаров, а также поспособствуют снижению цен.

Как сообщалось, ранее Мантуров заявил, что в России не наблюдается доминирования крупных продуктовых торговых сетей. По его словам, на топ-10 продуктового ретейла приходится лишь 25% рынка, в Германии это значение составляет 71%, в Великобритании — 60%, в Польше — 49%, а в США — 46%.