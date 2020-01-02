https://static.news.ru/photo/54d56f9a-2d49-11ea-a624-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Мама пропавшей 31 декабря в Москве шестилетней девочки в настоящий момент общается с органами опеки и намерена добиваться, чтобы дочь осталась в семье. Ребёнок, которого привела в полицию знакомая сожителя матери, находится в больнице.

Об этом сообщает Life Shot. Ребёнок пропал во время празднования Нового года. 1 января девочку привела в полицию женщина и рассказала об ужасных условиях жизни малолетней.

Мать эти заявления отрицает и утверждает, что женщина просто была пьяна. При этом всю ночь на 1 января, пока велись поиски, дверь в квартиру, откуда пропала девочка, была настежь открыта.

Как передавал NEWS.ru, полиция допросила женщину, которая привела ребёнка.