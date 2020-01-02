Мама пропавшей 31 декабря в Москве шестилетней девочки в настоящий момент общается с органами опеки и намерена добиваться, чтобы дочь осталась в семье. Ребёнок, которого привела в полицию знакомая сожителя матери, находится в больнице.
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Мать эти заявления отрицает и утверждает, что женщина просто была пьяна. При этом всю ночь на 1 января, пока велись поиски, дверь в квартиру, откуда пропала девочка, была настежь открыта.
Как передавал NEWS.ru, полиция допросила женщину, которая привела ребёнка.
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