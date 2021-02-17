Малышева травмировала ногу

https://static.news.ru/photo/16766dc6-714f-11eb-9f7a-96000091f725_660.jpg Елена Малышева Фото: malysheva.live/instagram.com

Врач и телеведущая Елена Малышева получила травму ноги. Об этом она сообщила подписчикам в сторис Instagram.

Малышева выложила снимок травмированной левой ноги, сделанный в автомобиле. Видно, что конечность находится в коленном бандаже. По её словам, в таком виде она ехала домой

У меня надрыв крестообразной связки. Буду лежать, — сказала она.

Впрочем, как она сама сообщила, долго лежать ей не дадут, так как в этот день её ждут съёмки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Елена Малышева рассказала, какая категория людей наиболее подвержена смерти от коронавируса. Специалист отметила, что у COVID-19 «не женское лицо». По словам знаменитости, многочисленные исследования медиков подтверждают эту мысль. Тяжелее всего коронавирус протекает у мужчин, и они чаще женщин умирают от этой болезни. Разница, как пояснила медик, заложена в половых хромосомах.

При этом пристальное внимание должны уделить своему здоровью мужчины старше 50 лет, предупредила Елена Малышева. Она перечислила заболевания, при которых представителям сильного пола не следует затягивать с вакцинацией. Причём поспособствовать этому могут члены семьи, дала понять врач.