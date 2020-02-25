Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мать и дочь, работавшие медсестрой и медицинским регистратором в Бюро судебно-медицинских экспертиз Санкт-Петербурга, подали заявления об увольнении по собственному желанию. Их руководитель отстранён от должности на время проверки.

Она осуществляется после появления видеозаписи, на которой запечатлён корпоратив в учреждении. В ходе празднования по случаю Дня защитника Отечества для мужской части коллектива девушка исполнила стриптиз, сообщает «Фонтанка». По данным...