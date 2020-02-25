https://static.news.ru/photo/0e633d22-575a-11ea-a732-fa163e074e61_660.jpgЕлена МалышеваФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Теледоктор Елена Малышева заявила, что её медицинский центр является частной клиникой, в которой пациентам необходимо платить за услуги. Так она ответила на комментарий подписчицы в соцсети, посетовавшей на то, что многие пенсионеры не имеют средств на лечение в её медцентре.
Это частная клиника. Поэтому здесь приходится платить пациентам. Вы можете пойти в бесплатную больницу. Там тоже работают прекрасные кардиологи, — написала Малышева на своей странице в Instagram.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Елена Малышева рассказала о том, как врачам в Тюменской области пришлось добираться к беременной женщине по замёрзшему болоту и проводить операцию в деревенском доме, в котором нет водопровода. Этот сюжет тронул подписчиков врача до слёз. Инцидент произошёл в посёлке Старый Каишкуль, который находится в 170 км от Тюмени.