Малышева объяснила, какие тонометры самые точные Малышева назвала электронные тонометры самыми эффективными и точными

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Наиболее точным видом тонометров являются электронные тонометры с плечевым измерением, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, они исключают вероятность ошибки со стороны пациента, так как показатели высчитываются процессором внутри устройства. При этом она подчеркнула, что пациентам следует правильно выбирать манжеты.

Врач-кардиолог Герман Гандельман отмечает, что золотым стандартом являются ртутные тонометры. Однако их не рекомендуется использовать в быту из-за угрозы выливания токсичной ртути. Механические тонометры также не рекомендуется использовать, так как пациенты нередко совершают ошибки при измерении. В частности, они могут пропустить «стуки» сердца или рано выпустить воздух из прибора. Лучшими устройствами, по мнению эксперта, являются электронные тонометры. При этом Гандельман подчеркивает, что запястные тонометры хуже плечевых.

Место измерения критично. Своим пациентам я не рекомендую пользоваться измерителем давления на запястье, так как процент ошибки может достичь 20%. Нужно мерить давление на плече, — уточнил он.

В свою очередь Малышева заявила, что для получения точного результата необходимо выбирать правильные манжеты. При покупке необходимо учитывать окружность плеча. Это обусловлено тем, что маленькие манжеты приводят к искусственному завышению давления, а большие — к занижению.

Окружность от 20 до 25 см — размер S;

окружность от 25 до 32 см — размер M;

окружность от 32 до 40 см — размер L;

окружность более 40 см — размер XL.

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