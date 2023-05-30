Малышева объяснила, чем флешмобы из TikTok полезны для здоровья Малышева объяснила, что танцы снижают уровень холестерина на 20%

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Танцевальные флешмобы из интернета, в том числе из соцсети TikTok, полезны для здоровья, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что ритмичные движения помогают снизить уровень холестерина на 20%, а риск развития болезни Альцгеймера — на 79%.

Врач-кардиолог Герман Гандельман уточнил, что танцы хорошо влияют на всю сердечно-сосудистую систему.

Танцы благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему и уменьшают риск сердечно-сосудистых катастроф. Почему? Потому что снижается артериальное давление и снижается уровень холестерина до 20%, — сказал врач.

Малышева добавила, что у людей, которые регулярно танцуют, лучше работает гиппокамп — отдел мозга, который отвечает за координацию и формирование новых нейронных связей.

Таким образом, заключила телеведущая, польза танцев превышает пользу физкультуры и скандинавской ходьбы.

Ранее Малышева объяснила, что простое упражнение на внимание и координацию поможет распознать деменцию на ранних стадиях. Нужно положить руки на твердую поверхность и несколько раз повторить комбинацию: ударить кулаком, потом ребром ладони и всей поверхностью. Следует обязательно ускорять движения при каждом повторе и не сбиваться, работать синхронно обеими руками.