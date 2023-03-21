Малышева рассказала, как распознать деменцию на ранних стадиях Малышева: упражнения на координацию помогут распознать деменцию на ранних стадиях

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Простое упражнение на внимание и координацию поможет распознать деменцию на ранних стадиях, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что затруднения при выполнении задания свидетельствуют о гибели нервных клеток.

Для проверки на деменцию нужно положить руки на твердую поверхность и несколько раз повторить комбинацию: ударить кулаком, потом ребром ладони и всей поверхностью. Следует обязательно ускорять движения при каждом повторе и не сбиваться, работать синхронно обеими руками.

У кого хоть какие-то затруднения появились — это всё первые маленькие звоночки, — сказала Малышева.

Телеведущая ранее рассказала, что слабоумие может быть вызвано вирусами герпеса и гриппа, пневмококковыми и менингококковыми инфекциями. По ее словам, снизить риск развития деменции и болезни Альцгеймера можно посредством прививок, так как они формируют антитела, которые разрушают вирус и не позволяют ему добраться до мозга.

Ранее член-корреспондент Российской академии наук Алексей Москалев рассказал, что средиземноморская диета благоприятно влияет на организм и может защитить от возникновения деменции и болезни Альцгеймера. Он пояснил, что исследования показали связь между нарушениями работы микрофлоры кишечника и нейродегенерацией.