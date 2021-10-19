Малый локдаун. России не избежать жёстких антиковидных мер

Итак, вероятно, в самые ближайшие дни президент России Владимир Путин объявит о введении нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября. Пока же решение, что называется, по-бюрократически вынашивается по рангам. Сначала вице-премьер Татьяна Голикова как бы берёт на себя инициативу, хотя все понимают, что в принципе локдаун согласуется на самом верху. Её предложения тут же одобряет премьер Михаил Мишустин, поручивший коллеге обобщить свои идеи и представить их президенту. Не исключено, что президент внесёт в правительственные инициативы свою собственную «изюминку», как он обычно поступает в подобных случаях.

Понятно, что время выбрано не случайно, поскольку совпадает в большинстве регионов с осенними школьными каникулами. А значит, родителям не придётся разрываться в случае введения новой «дистанционки» для школьников. За неделю есть шанс разорвать цепочки распространения инфекции и, возможно, малой кровью избежать очередного испытания на прочность российской экономики, которая только-только преодолела предыдущий ковидный провал и пошла в рост.

Весьма характерно, что в Москве фактически задним числом санкционируют многочисленные ограничения, которые уже де-факто безотлагательно введены в регионах, включая ограничение массовых мероприятий, новое явление QR-кодов и мобилизацию врачей всех специализаций на ковидный фронт. В этом и заключается двойственность принимаемых мер, поскольку ответственность за эффективность возлагается непосредственно на региональное руководство. А федеральный центр, долго сопротивлявшийся самой идее даже малых локдаунов, ныне обозначает как бы общие временные рамки. Губернаторам назначают период необходимого прорыва, но суровость ограничений и последующие взаимоотношения с общественностью целиком в их компетенции.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Собственно, развёрнутым эпиграфом к реанимированной антиковидной кампании можно назвать слова президента, обращённые на Дне города к столичному мэру Сергею Собянину, которого Владимир Путин представил как политика, не боящегося непопулярных, но необходимых мер. Все же помнят, что весной 2020 года под напором первой волны СОVID-19 именно Собянин взял на себя инициативу введения жёстких ограничений, которые потом копировали в разных областях с учётом местной специфики.

В первую очередь, сейчас речь идёт о максимальном форсировании вакцинации. Теперь Голикова даже предлагает вводить для работников два нерабочих дня специально для прививки, поскольку индивидуально многие переживают её последствия в первые дни довольно тяжело.

Другой важный аспект нового этапа борьбы с вирусом может свестись к кадровым перестановкам. Уже сейчас начинают искать ответственных за неэффективную прививочную кампанию. Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой говорит даже о провале информационной кампании в поддержку вакцинации. Но, с другой стороны, не без последствий оказался первоначальный дефицит вакцины в нескольких регионах. А ведь за техническую сторону массовой вакцинации отвечал в первую очередь глава Минпромторга Денис Мантуров. Он же не смог быстро обеспечить больницы необходимым медицинским кислородом, хотя даже металлурги согласились ограничить свое производство, чтобы сэкономленный газ дополнительно получали больницы.

Впрочем, некоторые аналитики уверены, что никаких кадровых подвижек не случится до съезда «Единой России», намеченного на начало декабря. К тому моменту вполне можно будет и подвести итоги локдауна, и оценить работу региональных начальников. А всё более тесное увязывание действий партии власти и правительства становится важной константой нашего времени.