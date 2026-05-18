Малосольные огурцы на газировке — хрустящие, ароматные и без уксуса. Проще, чем в банке

Малосольные огурцы на газировке — хрустящие, ароматные и без уксуса. Проще, чем в банке

Огурцы, газировка, соль, перец, укроп, чеснок. Все. Никакого сахара, никакого уксуса, никаких лавровых листьев. Просто, честно, по-домашнему. Огурцы получаются малосольными, но насыщенными. Хранятся в рассоле в холодильнике до 5 дней.

Что понадобится

1 кг огурцов, 1,5 л газированной воды, 3 ст. л. соли, 1 ст. л. черного перца, пучок укропа, 3-4 зубчика чеснока.

Как я готовлю

У огурцов срезаю кончики. Чеснок крупно нарезаю. На дно емкости выкладываю укроп и чеснок. Добавляю огурцы, перемешиваю, чтобы зелень распределилась. Заливаю газированной водой, добавляю соль и перец. Убираю в холодильник на ночь (минимум на 12 часов).

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.