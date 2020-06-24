Общество

Максим Галкин показал фото своего отца-генерала

14:37, 24 июня 2020
Александр Галкин (в центре) Александр Галкин (в центре) Фото: maxgalkinru/instagram.com

Артист и телеведущий Максим Галкин по случаю Дня отца, который отмечался 21 июня, опубликовал фото своего папы — Александра Галкина, генерал-полковника и талантливого инженера.

Папу вспоминаю часто и без всяких праздников. Отец был эталоном русского офицера, не только для меня, а для тысяч военных, которые его знали, уважали и любили, — подписал он фото в Instagram.

Галкин рассказал, что его отец из крестьянской семьи дослужился до генерал-полковника, который «отвечал в СССР и затем в России за всё танкостроение и военное автомобилестроение». Александр Галкин написал несколько трудов по военной технике, в том числе посвящённые танку Т-80У, за что получил госпремию. Кроме того, сын назвал его душой компании, спортсменом и талантливым рассказчиком.

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Александр Галкин занимал пост начальника Главного автобронетанкового управления Минобороны СССР и РФ с 1988 по 1997 год.

Как писал NEWS.ru, Елена Воробей ко дню рождения Максима Галкина опубликовала фото совсем юного артиста. На снимке Галкину лет 20, он запечатлён вместе с актёром Юрием Гальцевым. Галкин 18 июня отметил 44-летие, сейчас он известный артист, ведущий и муж Примадонны. А на фото он только начинает свой путь на эстраду и выглядит как милый мальчик со смешными кудряшками. С днём рождения Галкина поздравили многие известные артисты. Самое трогательное поздравление ему подготовили дети и жена. Тёплые слова прозвучали в адрес Галкина и от детей Филиппа Киркорова, которые пожелали юмористу как можно больше друзей.

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