Певица Мария Максакова резко отозвалась о своей бывшей коллеге по Государственной думе РФ Светлане Журовой.
Ранее спортсменка заявила, что Максакову не желают видеть в России и закидывают помидорами на концерте.
Мне смешно слышать о помидорах от тех, кто «утонул» в баночках мочи с мельдонием, — отметила певица в интервью «МК».
По её словам, Журова со своими помидорами может приехать к ней на концерт в США или Европу, но они сгниют ещё на пороге визового центра. Максакова подчеркнула, что не клеветала и не оскорбляла Российскую Федерацию.
Как ранее писал NEWS.ru, Мария Максакова извинилась перед бывшим супругом Владимиром Тюриным за то, что обвиняла его в организации убийства её второго мужа — экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Она отметила, что версия, которой придерживалась Генпрокуратура Украины, является «беспардонной, наглой, циничной, отвратительной».