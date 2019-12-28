https://static.news.ru/photo/fa7f350c-2a74-11ea-a59d-fa163e074e61_660.jpg Мария Максакова Фото: mariamaksakova/instagram.com

Певица Мария Максакова резко отозвалась о своей бывшей коллеге по Государственной думе РФ Светлане Журовой.

Ранее спортсменка заявила, что Максакову не желают видеть в России и закидывают помидорами на концерте.

Мне смешно слышать о помидорах от тех, кто «утонул» в баночках мочи с мельдонием, — отметила певица в интервью «МК».

По её словам, Журова со своими помидорами может приехать к ней на концерт в США или Европу, но они сгниют ещё на пороге визового центра. Максакова подчеркнула, что не клеветала и не оскорбляла Российскую Федерацию.

Как ранее писал NEWS.ru, Мария Максакова извинилась перед бывшим супругом Владимиром Тюриным за то, что обвиняла его в организации убийства её второго мужа — экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Она отметила, что версия, которой придерживалась Генпрокуратура Украины, является «беспардонной, наглой, циничной, отвратительной».