«Макдоналдс» в РФ перешёл на безвредные для лесного фонда упаковки

https://static.news.ru/photo/f8f71c00-d63a-11ea-80f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Компания «Макдоналдс» в России полностью перешла на использование упаковок из сертифицированного сырья, производство которых не наносит вреда лесному фонду.

Об этом сообщает пресс-служба компании. По её данным, такой переход стал частью стратегии по взятым обязательствам в области устойчивого развития общества и защиты окружающей среды.

«Макдоналдс» в России полностью перешёл на использование бумажной и картонной упаковки из сертифицированного сырья, производство которого не наносит ущерба лесам, — говорится в сообщении.

Теперь на бумажных пакетах для упаковки еды навынос в РФ и Белоруссии появилась маркировка и логотип FSC (Лесной попечительский совет). Это информирует покупателей о происхождении древесины из лесных хозяйств, проводящих в своих лесах лесовосстановительные работы и сохраняющих в них «биологическое разнообразие».

Более 86% упаковок компании «Макдоналдс» в России производится из бумажного сырья. На переработку сдаётся более 1,5 тонны картона в год. К 2025 году компания должна производить 100% упаковки из материалов, которые можно будет переработать для вторичного использования, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что сотрудников сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» можно временно трудоустроить в торговые сети. Об этом сообщили в компании.